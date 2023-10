13 tajemnic i ciekawostek o Górach Świętokrzyskich. Mumia w klasztorze, gigantyczne miniatury, najniższa-najwyższa góra i inne

Co skrywają Góry Świętokrzyskie? Te fakty mogą was zadziwić

Nie brakuje tu też szlaków wśród malowniczych borów jodłowych i buczyn. To świetne miejsce na weekend na łonie natury – lasy zajmują aż ok. 95 proc. powierzchni Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Góry Świętokrzyskie to jedne z najstarszych łańcuchów w Europie. Wypiętrzyły się ok. 500 mln lat temu z dna prehistorycznego morza. Słyną ze swoich stromych skalnych stoków, głębokich dolin, rozległych gołoborzy, a także zabytków.

Góry Świętokrzyskie są też pełne tajemnic i niezwykłych historii związanych z pogańskimi kultami, świętymi relikwiami, ważnymi postaciami polityki i kultury dawnych wieków. Wielu z nich na pewno nie znacie. Zajrzyjcie do galerii poniżej, by poznać najbardziej niezwykłe fakty, historie i tajemnice Gór Świętokrzyskich.

Tego nie wiedzieliście o Górach Świętokrzyskich

Na Góry Świętokrzyskie składa się kilkanaście mniejszych pasm, ciągnących się z zachodu na wschód na obszarze ok. 70 km, od Jóźwikowa do Opatowa. To dość miejsca na wielkie bogactwo atrakcji, tajemnic i ciekawych opowieści.

W naszej galerii ciekawostek o Górach Świętokrzyskich znajdziecie np.: