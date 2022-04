14. PKO Poznań Półmaraton 2022: Wielka galeria biegaczy [ZDJĘCIA]

- Biegnąc w grupie nie odczuwałem wiatru, ale tak było do 3/4 trasy. Potem jednak wiatr stał się dokuczliwy i co gorsza ostatnie 3 km to był bieg pod wiatr. Czołówka miała jeszcze gorzej, bo przecież niektórzy biegli już od połowy dystansu samotnie albo w niewielkich grupkach. Wiadomo jednak, że czasami warunki atmosferyczne płatają figla i trzeba się po prostu z tym liczyć - tłumaczył znany poznański ultra maratończyk, Artur Kujawiński.

14. PKO Poznań Półmaraton - Wielka galeria biegaczy: