15-latek z rodziny zastępczej spod Wągrowca próbował odebrać sobie życie. "Urzędnicy zamietli wszystko pod dywan"

Pani Natalia mówi, że jej pełnoletni syn jest w takim stanie, że do dziś nie może się pozbierać.

- Któregoś dnia - kiedy jeszcze był w tej rodzinie - stanął na ulicy i zwrócił się do mnie: „Mamo wezwij policję, bo ja tam nie wracam. Jeśli wrócę, to ucieknę”. Syn złożył zeznania na policji w Nakle, mówił m.in. o wyzwiskach kierowanych do dzieci ze strony państwa P. Został jednak przymuszony przez to małżeństwo do odwołania zeznań. Wycofał je, bo się bał - wspomina.