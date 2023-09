15-metrowy tramwaj wozi pasażerów w Poznaniu! "Moderus Gamma to pierwszy w Polsce jednoczłonowy tramwaj w pełni niskopodłogowy"

– To pierwszy w Polsce jednoczłonowy tramwaj w pełni niskopodłogowy. Choć ma niecałe 15 metrów, to wypełniliśmy go szeregiem nowoczesnych rozwiązań. Najważniejsze z nich to innowacyjny układ napędowy zapewniający większą oszczędność energii podczas rozruchu, większą płynność jazdy oraz niemal całkowicie bezgłośną pracę układu napędowego