15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz najmniej! [RANKING]

Tego lepiej nie studiować w stolicy Wielkopolski! Oto 15 najgorzej opłacanych kierunków studiów w Poznaniu. Ranking stworzyliśmy na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Obejmuje on absolwentów studiów II stopnia zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. ZOBACZ TEŻ: 12 najlepiej opłacanych kierunków studiów w Poznaniu. Oto dokładne kwoty! Studenci dyplom uzyskali w roku 2017, a podane kwoty to mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie, czyli w 2018. Przejdź do zestawienia. Zobacz kolejny slajd --->

pixabay