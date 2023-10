15 najtańszych miast na city break w listopadzie 2023. Krótkie wycieczki we dwoje do stolic Europy poniżej 1200 zł. Oferty szybko znikają!

Najtańsze miasta Europy na listopad 2023. Tam wypoczniecie za grosze!

Czemu miasta? Bo listopad to świetna pora właśnie na zwiedzanie miast z ich licznymi atrakcjami, zabytkami i pięknymi parkami, które jesienią nabierają kolorów. W dodatku w niektórych europejskich metropoliach już w listopadzie otwierają się jarmarki bożonarodzeniowe – wymarzone miejsca na przygodę w świątecznej atmosferze i zakupy przed Bożym Narodzeniem.

Europa wcale nie musi być droga, wystarczy wybrać odpowiednie miejsce i termin. Ponieważ jest już po sezonie urlopowym, wyszukaliśmy dla was najtańsze oferty krótkich wycieczek, city breaków do słynnych z atrakcji i piękna europejskich miast i miasteczek. Tam wypoczniecie, rozgrzejecie się, wybawicie i naładujecie baterie przed zimą za niewielkie pieniądze.

15 śmiesznie tanich miast na wycieczki w listopadzie

Cypr jest pełen niezwykłych atrakcji. W dodatku to jeden z najcieplejszych zakątków Europy, gdzie jeszcze w listopadzie słońce pozwala spędzić miło czas na plaży, a nawet popływać w morzu, w którym woda ma powyżej 20 stopni Celsjusza.

Jeśli kochacie zamki, stolica Czech to idealne miejsce na krótki wypad. Zamek na Hradczanach jest największy pod względem powierzchni na świecie, mieści 3 pałace, parę kościołów i rozległe umocnienia.

Listopad to świetna pora na zwiedzanie zabytków, a mało gdzie jest ich tyle i tak wysokiej klasy, co w Atenach, kolebce cywilizacji zachodniej. Koniecznie zobaczcie cuda Akropolu i przespacerujcie się po malowniczej i prastarej dzielnicy Keramejkos.

Wiedeń słynie jako miasto pałaców i ogrodów, a szczególnie warto tu zajrzeć w listopadzie i grudniu, gdy w mieście otwierają się piękne jarmarki bożonarodzeniowe. Początek imprez w sezonie 2023/24 to 11 listopada, więc ten city break dostarczy wam szczególnie wielu wrażeń!

W stolicy Bułgarii czeka na was słynny sobór Aleksandra Newskiego, inne piękne cerkwie, kościoły i synagogi, a na miłośników aktywnego wypoczynku – piękne szlaki na górę Witosza.

Listopad w Bolonii to okazja do zwiedzania, cieszenia się piękną architekturą miasta i zrobienia zakupów przedświątecznych w słynnej zabytkowej dzielnicy Quadrilatero.

Miejsce 8: Bolonia we Włoszech

Forteca św. Jana, zabytkowe stare miasto, a nawet Muzeum Kotów… Kotor potrafi zaskoczyć i zachwycić. Możecie się tu poczuć trochę jak w Dubrowniku, za to sporo taniej.

Miejsce 5: Budva w Czarnogórze

Cena: 1041 zł

Termin: 4-6 listopada

Skąd: Wylot z Krakowa

Budva, pięknie położona nad samym Adriatykiem, zauroczy was swoimi wąskimi uliczkami, piękna architekturą i słońcem, które świeci tu mocno jeszcze w listopadzie. Możecie nawet spróbować się wykąpać na jednej z tutejszych plaż, słynących z malowniczych widoków.

Miejsce 4: Ryga na Łotwie

Cena: 1012 zł

Termin: 18-20 listopada

Skąd: Wylot z lotniska Warszawa Modlin

A może zamiast południa wolicie północ? Wybierzcie się do Rygi, by zwiedzić to urocze miasto i zrobić zakupy w słynnym targu mieszczącym się w dawnym hangarze sterowców. Są tu też np. muzea czekolady i mody oraz kawiarnia retro w stylu demoludów.

