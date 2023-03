1500 złotych podwyżki dla każdego pracownika, produkcji aut elektrycznych, miejsc pracy - tego chce Solidarność w fabryce Volkswagen Poznań

Ilu pracowników Volkswagen Poznań należy obecnie do NSZZ Solidarność? Słyszałem, że jest to jedna z największych organizacji związkowych w naszym regionie.

Związkowa „S” w Volkswagen Poznań to prawie 6 tysięcy członków związku. I jest to nie tylko największa organizacja związkowa w naszym regionie, ale też największa taka organizacja pracownicza w przemyśle. Do naszej Solidarności należy większość pracowników produkcji bezpośredniej, ale też oczywiście pracownicy pośrednio produkcyjni i członkowie kadry kierowniczej.