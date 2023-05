17-latka z Poznania eskortowana do szpitala na przeszczep nerki. Liczyła się każda minuta! Justyna Piasecka

To był prawdziwy wyścig z czasem. 17-letnia Klaudia z Poznania jechała z rodzicami do Warszawy na przeszczep nerki. W drodze do Centrum Zdrowia Dziecka rodzina najpierw pomyliła zjazd z autostrady, a potem utknęła w korku w stolicy. W dotarciu na operację pomogli policjanci, którzy eskortowali rodzin do szpitala.