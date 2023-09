17 najbardziej niesamowitych miejsc UNESCO w Niemczech. Kopalnia skamielin, najstarsza katedra, wyjątkowa opera, a nawet kasyno

Jak zaplanować wycieczkę do miejsc UNESCO w Niemczech? Ten portal ułatwi wam zadanie

Miejsca z listy UNESCO – gotowe pomysły na niezapomniane wycieczki blisko Polski

Najważniejsze i najcenniejsze pod względem wartości historycznej i kulturowej miejsca wciągane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Listy UNESCO to właściwie gotowe pomysły na wycieczki krajoznawcze.

Nie trzeba jechać w daleką podróż, by zobaczyć prawdziwe cuda. Polska pełna jest niezwykłych miejsc . Jeśli jednak macie ochotę na wycieczkę za granicę, także u naszych sąsiadów nie brakuje niesamowitych atrakcji, które po prostu trzeba zobaczyć.

bluejayphoto, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Zastanawiacie się, który kraj niedaleko Polski zwiedzić śladem jego wyjątkowych skarbów UNESCO? Proponujemy Niemcy – tam dosłownie każdy turysta znajdzie coś, co go zachwyci. W Niemczech znajduje się aż 51 obiektów UNESCO. To zarówno zabytki sięgające starożytności i średniowiecza, jak i niezwykłe pamiątki przemysłowej rewolucji, cuda natury, urokliwe miasteczka i piękne pałace, a nawet miejscowości uzdrowiskowe.

Przełom jesieni i lata, gdy pogoda sprzyja, a koniec sezonu wakacyjnego przynosi obniżki cen, to znakomita pora na wycieczkę po niemieckich landach śladem najbardziej niezwykłych miejsc z listy UNESCO. Wybraliśmy dla was 17 perełek z długiej listy – to niezwykłe miejsca, które naszym zdaniem szczególnie warto odwiedzić.