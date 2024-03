W niedzielę, 3 marca w godzinach popołudniowych matka dziewczyny poinformowała funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, że jej 18-letnia córka rano tego samego dnia zasłabła i straciła przytomność. Matka wezwała załogę pogotowia ratunkowego. Na miejscu prowadzono czynności reanimacyjne.

- Pokrzywdzoną przetransportowano do placówki medycznej w województwie dolnośląskim, gdzie po wykonaniu kolejnych działań medycznych zmarła. Ustalono, że dzień przed śmiercią 18-latka uskarżała się na dolegliwości. Udała się wówczas po specjalistyczną pomoc do szpitala w Ostrzeszowie skąd po zaopatrzeniu medycznym wróciła do swojego miejsca zamieszkania. Kłopoty nasiliły się nocą - podaje prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim