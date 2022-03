2-letni Marcel z Chodzieży został uduszony, wcześniej znęcano się nad nim. Matka dziecka i jej partner skazani

Marcelek został uduszony kołdrą przez swoją matkę w nocy z 12 na 13 marca 2020 r. Zanim doszło do tragedii, nad chłopcem znęcano się. Malec był bity, podduszany, rzucany do łóżeczka, chodził w brudnej pieluszce. Na pół roku przed zabójstwem Marcel trafił do szpitala ze złamaną nóżką, którą miał mu złamać partner matki, Martin K.

W czwartek, 24 marca, sąd ogłosił wyrok, uznając oskarżonych winnych zarzucanych im czynów.