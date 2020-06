20-latka zmarła w Poznaniu po zażyciu nowych dopalaczy? Powodują, że człowiek nie może oddychać

- Jak się okazało, nie mógł on nawiązać kontaktu ze swoim kolegą. Zaniepokojenie budził fakt, że mógł on zażyć środki psychoaktywne – mówiła nam Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.

- Wśród dopalaczy mamy różne podtypy tych substancji. Jedna z nich to środki, które pobudzają organizm, powodują, że człowiek krzyczy i szarpie się. Z kolei drugi podtyp dopalaczy to środki o charakterze odurzającym. One powodują senność, odurzenie, aż po utratę świadomości i "wyłączenie" oddechu. W przypadku tej pary mieliśmy do czynienia najprawdopodobniej z taką grupą związków - wyjaśnia Eryk Matuszkiewicz.

Jednocześnie podkreśla, że środki odurzające są nawet groźniejsze niż dopalacze, które pobudzają organizm.

- One są dużo niebezpieczniejsze z tego względu, że wpływają na oddech. Środki odurzające "wyłączają" oddech, co nawet w ciągu czterech minut prowadzi do niewydolności krążenia i zgonu. W ciągu kilku minut można umrzeć z powodu przedawkowania - tłumaczy Eryk Matuszkiewicz. - Każdy myśli, że będzie fajnie po zażyciu takiej substancji, bo to nowe doświadczenie itp. Ale nikt nie przyjmuje do wiadomości, że to zagrożenie życia - dodaje.

Czytaj też: Poznań: 19-latek i 13-latek okradali sklepy na Wildzie. Wpadli, gdy poszli zrobić normalne zakupy

Dopalaczy mniej, ale jest nowy trend

Lekarze zwracają także uwagę, że środki odurzające stają się coraz popularniejsze.

- Do tej pory mówiliśmy głównie o środkach pobudzających. Jednak od około roku coraz częściej trafiają do nas osoby po środkach odurzających. To rzeczywiście nowe zjawisko - mówi Eryk Matuszkiewicz. I dodaje: - Tego typu substancje są znane od dawna i przypominają działanie polskiej heroiny z lat 80. XX wieku. To był gotowany mak, który następnie był wstrzykiwany dożylnie. On również działał odurzająco. Potem to jednak zniknęło, a ostatnio takie substancje zaczęły powracać.