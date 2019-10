20. PKO Poznań Maraton: Historyczny wynik Cosmasa Kyevy i wielkie zwycięstwo poznanianki Moniki Stefanowicz [WYNIKI MARATONU]

Kenijczyk pokonał trasę w czasie 2:12:05. 34-latek wygrał po raz drugi z rzędu, a trzeci w ogóle i zrobił to jako pierwszy zawodnik w historii poznańskiego biegu. Do rekordu trasy zabrakło mu zaledwie 20 sekund... Drugie i trzecie miejsce zajęli rodacy Kyevy, Raymond Chemungor i Mathew Kiptoo.

- Jestem trochę smutny, że nie udało mi się pobić rekordu trasy, która była taka sama jak przed rokiem, tylko odwrócona. Cieszę się z wygranej w Poznaniu. Bardzo lubię startować w Polsce. Niedawno wygrałem też maraton we Wrocławiu - tłumaczył szczęśliwy na mecie Kyeva.

Dzięki temu do gry o pierwsze miejsce włączyła się nasza najlepsza maratonka, poznanianka Monika Stefanowicz. 39-latka na 40 km miała 46 sekund straty do słabnącej Etiopki. Na ostatnich kilometrach trzykrotna olimpijka dokonała rzeczy niewiarygodnej. Jeszcze bardziej podkręciła tempo i wyprzedziła młodszą rywalkę jeszcze przed wbiegnięciem na ostatnią prostą na placu Marka na MTP.

Jeszcze bardziej niż Kenijczycy zaimponowała Etiopka Tigist Bedada, która bardzo szybko samotnie albo przyłączając się do grup męskich postanowiła walczyć o jak najlepszy czas i rekord trasy. Wielką niespodzianką to nie było, bo w tym roku była ona druga w chińskim Dalian z czasem 02:29:02. Długo próbowała ją gonić Białorusinka Nina Savina, ale po 25 km wyraźnie ona osłabła i zeszła z trasy.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że wygrałam maraton w swoim mieście. Czekałam 17 lat na ten sukces, bo przecież debiutowałam na trasie poznańskiego maratonu w 2002 r. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do mojego zwycięstwa. Biegło mi się różnie, do 30 km rozprowadził mnie Marcin Kęsy. Potem wiedziałam, że zbliżam się do Etiopki, a na Grunwaldzkiej uwierzyłam, że mogę z nią wygrać - mówiła podekscytowana Monika Stefanowicz.