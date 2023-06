21 życzeń na Dzień Ojca. Krótkie i wzruszające cytaty o tacie

"Każdy może być ojcem, ale trzeba być wyjątkowym, żeby być tatą." To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy zbiór życzeń i wierszy, którymi można obdarzyć każdego tatę w dniu jego święta. 23 czerwca obchodzony jest bowiem w Polsce, Dzień Ojca. To najlepsza okazja, by podziękować za trud włożony w wychowanie i poświęcony czas. Jakie życzenia wybrać? Sprawdźcie nasze propozycje wzruszających życzeń oraz krótkich wierszyków, idealnie nadających się do wpisania na laurce lub wysłania SMS-em.

123 RF/ zdjęcie seryjne