22.02.2022 - ta data to palindrom. Sprawdź, co to oznacza i poznaj najbardziej znane palindromy

We wtorek przypada wyjątkowa data: 22.02.2022. Ułożenie tych liczb, to nic innego, jak palindrom. Co to oznacza? To wyrażenie "lustrzane" lub symetryczne, które czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej brzmi dokładnie tak samo. Co ciekawe, data-palindrom pojawiła się w ubiegłym roku, również w lutym - 12.02.2021. Zobacz w galerii inne przykłady palindromów, które zebraliśmy. Przejdź dalej -->

pixabay.com