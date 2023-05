23-latek otrzymał nowe serce w Poznaniu. Teraz potrzebuje pieniędzy na rehabilitację i leki

I dodaje: - Przyzwyczajam się powoli do myśli, że niedługo wyjdę, że wrócę do normalnego życia. Nie będę mógł jednak wrócić po przeszczepie serca do ciężkiej pracy fizycznej, którą wcześniej wykonywałem. Poproszę o wsparcie finansowe na leki immunosupresyjne po przeszczepie serca, na rehabilitację oraz na podstawowe rzeczy do nowego życia po wyjściu ze szpitala.