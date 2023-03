27 najbardziej niesamowitych miejsc w Krakowie. Tych cudów zazdrości nam cały świat. Przewodnik po unikatowych atrakcjach z listy UNESCO Redakcja

Kraków zachwycił ekspertów UNESCO jako pierwsze miejsce w Polsce. W 1978 r. na listę światowego dziedzictwa wpisano aż trzy obszary miasta. Jakie zabytki, atrakcje i cuda, docenione przez UNESCO, najbardziej warto zobaczyć w Krakowie? Zapraszamy do przewodnika po najbardziej niesamowitych miejscach z listy UNESCO w stolicy Małopolski. Anna Kaczmarz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (54 zdjęcia)

Kraków to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów polskich miast. Przyciąga zarówno gości z kraju, jak i zagranicy. Międzynarodowi eksperci UNESCO docenili Kraków i jego unikalne zabytki już w 1978 r., wpisując trzy kluczowe obszary miasta na listę światowego dziedzictwa. Zapraszamy Was na wirtualną wycieczkę po 27 najważniejszych zabytkach i atrakcjach Krakowa z listy UNESCO. To prawdziwe unikaty i cuda, których zazdroszczą nam na świecie. Każdy polski turysta powinien odwiedzić je chociaż raz.