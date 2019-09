28. uliczny Bieg o Lampkę Górniczą odbędzie się 24 listopada. To będzie bieg w nowej odsłonie.

28. uliczny Biegu o Lampkę Górniczą odbędzie się 24 listopada. To będzie bieg w nowej odsłonie. Bieg o Lampkę Górniczą został reaktywowany w 2012 roku. Chcemy zrobić z niego imprezę masową, promować Konin. Za dwa lata będzie 30. edycja biegu i 10. lecie klubu biegacza. Chcemy, aby w lampce pobiegło wtedy ok. 1000 biegaczy – mówi Adam Gapski z Klubu Aktywni Konin. Trasa tegorocznego biegu rozpocznie się przy hali Rondo, potem uczestnicy pobiegną Alejami 1 Maja, ul. Dworcową, do Kopernika, znów Alejami i Dworcową, przy KDK i Alejami do ronda Solidarności. Następnie ulicą Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Sosnową, Okólną, Zakole, 11 Listopada, Kolejową, Przemysłową, Alejami. Powrót na metę przy hali Rondo .

Jednocześnie przy biegu będzie odbywał się ruch samochodowy. Wykluczone będą Aleje i częściowo Dworcowa. Liczymy na minimum 400 biegaczy. Zapisy trwają na Data Sport. Biegaczy muszą mieć ukończone 18 lat, od 16 roku życia startują za zgodą opiekuna. Kategorie będą do 20 lat, 30 i tak dalej , co 10 lat. Będzie też kategoria Najlepsza Koninianka i Koninianin- poinformował Marian Działak. Bieg o Lampkę Górniczą będzie też podsumowaniem Grand Prix Wielkopolski Wschodniej. Zapisy zaczynają się od dziś na Data Sport. Link - https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5138. Do końca września wpisowe wynosi 45 zł. Potem będzie droższe. Każdy zawodnik otrzyma medal i koszulkę – powiedział Ireneusz Niewiarowski. Foto Anna Małkowicz .