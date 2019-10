300-lecie Bambrów w Poznaniu: Zabytkowy tramwaj z Bambrami i pocztą przejechał przez miasto [ZDJĘCIA]

- Dzisiaj jestem Pocztylionem Poczty Polskiej i spełniam bardzo ważną funkcję. Zostałem zaproszony do tego, żeby zadbać o jakże cenne przesyłki, które w tym dniu społeczeństwo wysyła do krewnych. Tak jak Pocztylion historyczny mam za zadanie przejąć je z Urzędu Pocztowego 9, co miało miejsce przed chwilą, przejąć je i w bezpieczny, ale też atrakcyjny sposób dostarczyć je na Urząd Oddawczy Poznań 1 - mówi Sławomir Tomków z Poczty Polskiej, który w sobotę wcielił się w historycznego Pocztyliona.

Pocztylion oprócz przesyłek miał przy sobie specjalną trąbkę, na której wygrywał melodie z 1830 roku.

- Trąbka dzisiaj służy do tego by przybliżyć społeczeństwu do czego była ona potrzebna w XIX w. To nie był instrument do robienia hałasu czy wyłącznie do rozrywki. Jej głównym zadaniem była komunikacja Pocztyliona że społeczeństwem. Informowała ona, że Pocztylion się zbliża, że należy przygotować przesyłki do odprawy. Pocztylion za pośrednictwem trąbki informował również o ilości potrzebnych koni na zmianę. Gdy zbliżał się do miasta dawał znak i w mieście już wiedziano jaką odpowiednią liczba koni trzeba przygotować do dyliżansu - tłumaczy Pocztylion.

Specjalnie na uroczyste obchody do Poznania przyjechali goście z Bambergu, w tym burmistrz Andreas Starke, były burmistrz Herbert Lauer, przedstawiciele Rady Miasta Bamberg, ok. 20 ogrodników w tradycyjnych strojach z Dzielnicy Ogrodników z Bambergu i mieszkańcy Bambergu oraz Bamberki w strojach odświętnych.