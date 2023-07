300 plus czyli program Dobry start 2023/2024 - kiedy składać wniosek, dla kogo? Adrianna Jackowiak

Świadczenie Dobry Start jest przyznawane raz w roku na uczące się dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które kontynuują naukę w szkole, świadczenie przysługuje aż do ukończenia przez nie 24. roku życia. PIXABAY Zobacz galerię (6 zdjęć)

Państwowy program „Dobry Start” to inicjatywa rządowa mająca na celu wspieranie edukacji dzieci w Polsce. Jest to forma jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 300 zł, przeznaczona dla wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. To ważna pomoc, która jest dostępna dla wszystkich rodzin, niezależnie od ich dochodów. Program ten ma na celu wsparcie aż 4,4 miliona uczniów w całym kraju. Dzięki świadczeniu „Dobry Start”, rodziny mają możliwość pokrycia kosztów związanych z zakupem podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i innych niezbędnych przedmiotów, które są nieodzowne przy rozpoczęciu nauki w szkole. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak otrzymać to wsparcie, zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu „Dobry Start”.