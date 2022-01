36-letnia matka bliźniąt zmarła, bo pielęgniarka z Poznania pomyliła dawki leku. Rodzina domaga się 1,8 mln zł zadośćuczynienia Justyna Piasecka

To ostatnie zdjęcie Anny Kołcz zrobione 14 stycznia 2019 r. w klinice medycyny naturalnej w Poznaniu na kilka minut przed podaniem wlewu dożylnego przez pielęgniarkę Lucynę P. archiwum prywatne Zobacz galerię (4 zdjęcia)

W styczniu 2019 r. położna Lucyna P., sprawując obowiązki pielęgniarki w klinice medycyny naturalnej w Poznaniu, popełniła błąd, który doprowadził do śmierci pacjentki. 36-letnia Anna Kołcz osierociła 8-miesięczne bliźnięta. Położna została prawomocnie skazana. To jednak nie koniec sprawy. Teraz do sądu trafił pozew, w którym rodzina pani Anny domaga się 1,8 mln zadośćuczynienia.