"365 dni" już na Netflixie! Kontrowersyjny film erotyczny obejrzysz w domu dwa miesiące po jego kinowej premierze!

„365 dni” pojawiło się w kinach 7 lutego i od początku wzbudzało mnóstwo kontrowersji. Jak przypomina Next Film, to właśnie film erotyczny w reżyserii Barbary Białowąs, na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej, zaliczył najlepsze otwarcie 2020 roku w polskich kinach. Łącznie obejrzało go ponad 1,6 miliona widzów – całkiem możliwe, że drugie tyle będzie chciało zobaczyć go na platformie Netflix. Film jest już dostępny dla abonentów tego serwisu mieszkających na terenie Polski.

Pożądanie i ukryte pragnienia

„365 dni” to historia dwójki młodych ludzi – Massima Torricelliego i Laury Biel. On to przystojny gangster, kierujący sycylijską mafią po zamachu, jakiego dokonano na jego ojca. Ona to błyskotliwa i pewna siebie dyrektorka sprzedaży pracująca w prestiżowym hotelu, która jednak nie ma szczęścia w sprawach sercowych. Związek Laury zaczyna przypominać równię pochyłą. By go ratować, para postanawia wyjechać z przyjaciółmi na Sycylię. To właśnie tam Laura poznaje Massima, „najniebezpieczniejszego mężczyznę na wyspie”. Wkrótce kobieta przekonuje się o tym na własnej skórze – gangster porywa ją i daje tytułowe 365 dni na odwzajemnienie jego miłości.