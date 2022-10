4-dniowy tydzień pracy. Argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Czy będziemy pracować krócej? Weronika Błaszczyk

Do sejmu trafił projekt ustawy skracającej tygodniowy wymiar etatu z 40 do 35 godzin. Uzasadnieniem do projektu jest poprawa stanu zdrowia Polaków i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Jak oceniają ten pomysł przedstawiciele związków zawodowych? Sprawdź naszą galerię ---> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (8 zdjęć)

Projekt ustawy skracającej tygodniowy wymiar etatu z 40 do 35 godzin trafił już do Sejmu. Skrócenie norm czasu pracy ma nie wiązać się ze zmianami wysokości wynagrodzenia, co oznacza, że według przyjętych założeń, nie będzie ono niższe niż dotychczas otrzymywane. Choć na razie dla wielu brzmi to bardziej jak daleka przyszłość, to już teraz w Wielkopolsce ma to miejsce. Czy rzeczywiście krótszy czas pracy, to dobry pomysł? Jakie efekty może przynieść takie rozwiązanie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników? Sprawdź w galerii.