40. rocznica wizyty Jana Pawła II w Poznaniu. Będzie tradycyjne spotkanie pod krzyżem

40 rocznica wizyty Jana Pawła II w Poznaniu

Uczestnicy modlą się w różnych intencjach, które co roku się zmieniają. - Intencje są zbiorcze i indywidualne. Zbiorcze przeważnie dotyczą sytuacji międzynarodowej, czy w ojczyźnie. A indywidualne dotyczą naszych osobistych próśb. Uczestnicy poprzez różne formy modlitwy wspominają i jednocześnie apelują o wierną realizację tego wszystkiego, o co prosił papież - dodaje Stanisław Grzesiuk.

- Spotkania są organizowane od 1997 roku dla osób, które chcą zachować w pamięci to największe wydarzenie w dziejach Poznania. Wtedy to na spotkanie z papieżem na Łęgach Dębińskich przybyło 1,2 mln osób

Jan Paweł II w Poznaniu: coroczne spotkanie modlitewne

Największym tego typu spotkaniem było to zorganizowane w 25 rocznicę przyjazdu Jana Pawła II do Poznania. Wtedy to pod pamiątkowym krzyżem odprawiono uroczystą Mszę św. 25 tys. osób zebrało się tam spontanicznie dzień po śmierci papieża Polaka. Następnie przez 72 miesiące nawet kilkaset osób modliło się tam 2 dnia każdego miesiąca aż do beatyfikacji.