5 rzeczy, o które warto zadbać przed pójściem do szkoły

Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego. To idealny moment, aby zadbać o rzeczy potrzebne dzieciom do szkoły i takie, które ułatwią im ten powrót.

1. Zeszyty i inne pomoce biurowe Artykuły papiernicze przydają się na każdym etapie edukacji, bez względu czy mówimy o kolorowym papierze na zajęcia dla przedszkolaków, czy specjalistycznych narzędziach kreślarskich dla studentów architektury.

FABRYKA PL – MARKETY PAPIERNICZNE

Firma Fabryka PL od lat obsługuje firmy, urzędy oraz instytucje we wszystkie artykuły niezbędne do prowadzenia biura. Fabryka PL wyróżnia się szerokim asortymentem i indywidualnym podejściem do każdego klienta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, powstały dwa nowe punkty na mapie Bydgoszczy i okolic. Markety Papiernicze Fabryka PL to sklepy papiernicze z ogromnym wyborem artykułów szkolnych i biurowych, znajdujące się w Bydgoszczy (A.G. Siedleckiego 10) i Łochowie (Wierzbowa 1A). Bogato wyposażone sklepy oferują towar prosto od największych producentów w branży. Zapraszamy do naszego kolorowego świata, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie! Honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Markety Papiernicze Fabryka PL

ul. A.G. Siedleckiego 10, 85-868 Bydgoszcz

ul. Wierzbowa 1 A, 86-065 Łochowo

Facebook Bydgoszcz

Facebook Łochowo 2. Miejsce dla przedszkolaka Nasze dzieci wkraczają w kolejny etap edukacji. Zaangażowani jesteśmy w organizowanie szkolnej wyprawki. To również ważny czas dla młodszego rodzeństwa, a dla rodziców moment wyboru odpowiedniego przedszkola.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „CENTUŚ”

Przedszkole Niepubliczne Centuś przy ul. Zygmunta Augusta 20 to doskonała lokalizacja - możliwość dojazdu z każdej części miasta i spoza Bydgoszczy. Przede wszystkim jednak Centuś to wykształcona kadra pedagogiczna, duża grupa doświadczonych terapeutów opiekujących się dziećmi z orzeczeniami i Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Centuś prowadzi wiele ciekawych zajęć dostosowanych do rozwoju wszystkich dzieci: programowanie, robotyka, zajęcia z użyciem tablicy multimedialnej i Musiconu. Przedszkole Niepubliczne Centuś

ul. Z. Augusta 20

85-082 Bydgoszcz

tel. 609 301 691

www.centus.edu.pl

Facebook

Instagram 3. Sprawny sprzęt elektroniczny Dzisiejsze pomoce naukowe to już nie tylko papier, a pandemia pokazała, jak ważny na wszystkich etapach edukacji jest sprawny komputer lub inny sprzęt elektroniczny. Dlatego przed rozpoczęciem roku szkolnego warto o niego zadbać.

NARATUNEKPC.PL

W smartfonach, tabletach, komputerach osobistych warto systematycznie, za pomocą darmowych programów, zrobić mały porządek w rejestrze oraz systemie, a także usunąć niepotrzebne oprogramowania, które może spowalniać działanie systemu oraz potrzebnych do naszej pracy i nauki programów. Ważnym krokiem jest też konserwacja sprzętu, czyli czyszczenie. Choć bardzo często z zewnątrz sprzęt wydaje się zadbany, w środku czeka na nas kurz i pot. Wszystkie to można zrobić we własnym zakresie, jeżeli jednak Wasz smartfon, tablet lub komputer, mimo wszelkich starań, odmawia posłuszeństwa i nie chce z Wami współpracować – zapraszamy do serwisu NaRatunekPC.pl. Naprawiamy laptopy, komputery stacjonarne, telefony, konsole, drukarki, monitory. Zajmujemy się również odzyskiwaniem danych, instalacją oprogramowania oraz szeroko pojętą optymalizacją sprzętu. NaRatunekPC.pl

ul. Chocimska 28

85-078 Bydgoszcz

tel. 880 327 722

naratunekpc.pl

Facebook 4. Sposób na integrację Początek roku szkolnego to często nowe znajomości i poszukiwanie pomysłów, jak zacieśnić więzi z nowymi kolegami. Takim sposobem może być organizacja urodzin, rozwijanie wspólnych pasji lub wizyta w klubie do gry w laserowego paintballa!

LASERFIGHT

LaserFight to pierwsze w województwie Kujawsko-Pomorskim miejsce do gry w laserowego paintballa (Laser Tag). Elektroniczny paintball to gra, w której uczestnicy wyposażeni w broń laserową i specjalne kamizelki rywalizują ze sobą indywidualnie lub zespołowo o miano lidera. Posiadamy dwa zestawy sprzętu, jeden mniejszy, lżejszy dla młodszych graczy, oraz drugi z kamizelkami dla bardziej doświadczonych graczy. Jako jedyni w województwie co pół roku zmieniany układ areny do gry, a ostatnia zmiana miała miejsce 16.08. Nasi Goście mają również do dyspozycji laserową strzelnicę, czyli Laser Shoot, na którym dzieci ćwiczą celność, pewność, refleks, a przy tym dobrze się bawią oraz Xboks z kinect. LaserFight to Idealne miejsce na urodziny, już od 8 roku życia, czy wspólną zabawę ze znajomymi. Wizyta w LaserFight to połączenie wystrzałowej imprezki z dużą dawką ruchu, zdrowej rywalizacji, to gwarancja masy pozytywnych emocji, wielu uśmiechów i niezapomnianych wspomnień. Organizujemy również wyjścia grupowe, imprezy firmowe, szkolne. LaserFight

ul. Dworcowa 100

85-010 Bydgoszcz

tel. 530 500 412

www.laserfight.pl

Facebook 5. Sposób na dojazdy do szkoły Gdy wasze pociechy uczą się z dala od miejsca zamieszkania, najlepszym sposobem, jak ułatwić im życie, będzie podwożenie ich pod samą szkołę. Ale do tego potrzebny jest oczywiście samochód i prawo jazdy.

SZKOŁA JAZDY AGORA-MIRAŻ

Jeśli chcesz przejść przez kurs nauki jazdy w komfortowej atmosferze i bez stresu, skorzystaj z naszej oferty i dołącz do kolejnych zadowolonych kursantów. W naszym ośrodku przejdziesz przez kompleksowy kurs prowadzenia pojazdów w zakresie kat. A, B, C, BE, CE, D, T, jak również pozwolenia na kierowanie tramwajem. Dla bardziej zaawansowanych klientów przygotowaliśmy również szkolenia kierowców zawodowych i kursy ADR. Z Agora-Miraż przygotujesz się do egzaminu w sposób profesjonalny i kompleksowy. Ośrodek Szkolenia Kierowców AGORA-MIRAŻ prowadzi szkolenia od 1990 roku. Kurs prawa jazdy odbywa się w wygodnych, klimatyzowanych salach, a nasi kursanci do dyspozycji mają najlepszych instruktorów oraz samochody takie, jak w WORD. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami! Szkoła Jazdy AGORA-MIRAŻ

ul. Gajowa 32

85-087 Bydgoszcz

tel. 52 348 98 23, 52 342 34 96

ul. gen. H. Dąbrowskiego 62

89-100 Nakło n. Notecią

tel. 570 135 444

[email protected]

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

Facebook

