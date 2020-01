W Poznaniu jest 50 punktów, gdzie można zwrócić butelki bez paragonu. Za jedną oddaną butelkę można dostać od 30 do 50 groszy.

Ile otrzymasz za butelkę zwrotną?

Za każdą butelkę zwrotną oddawaną do sklepu bez paragonu konsumenci mogą otrzymać 35 gr, nawet jeśli kupili butelki w innym sklepie.

Gdzie można zwrócić butelkę bez paragonu w Poznaniu?

W ramach akcji "Daj butelce drugie życie" poznaniacy mogą zapomnieć o paragonie i oddawać butelki zwrotne marek Grupy Żywiec w wybranych punktach sprzedaży.Marki grupy to:W samym Poznaniu jest ponad 50 punktów skupujących butelki, a w Wielkopolsce około 400. To sklepy oznaczone logotypem kampanii "Daj butelce drugie życie". Zazwyczaj są to małe sklepy osiedlowe.Butelka, która zostaje zwrócona do sklepu, trafi do browaru, w którym zostanie dokładnie umyta w wysokiej temperaturze oraz sprawdzona pod kątem jakości przez specjalistyczną aparaturę.Oto punkty w Poznaniu, które zgłosiły się do kampanii "Daj butelce drugie życie":Glap ZapOsiedle Orła Białego 4561-251 PoznańGlapa Sławomirul. Grunwaldzka 35460-166 PoznańNikoś Sławomir Glapa i Angelika Glapaul. 28 Czerwca 1956 r. 16461-550 PoznańSklep Orlikul. Umińskiego 861-517 PoznańAlina Brodnicka Mały Merkury Firma Handlowo-Usługowaul. Sianowska 12A60-431 PoznańPrzedsiębiorstwo Handlowe Ognikul. Ognik 20C60-386 PoznańBeata Adamska SklepOs. Dębina m. paw. 561-450 PoznańBorówka Dawidos. Lecha 4061-294 PoznańRenia Sklep Renata Piotrowskaos. Tysiąclecia 7261-255 PoznańDelikatesy Hentia Henryk Winiarskiul. Bliźniąt 961-244 PoznańSklep Spożywczyos. Powstań Narodowych 3761-215 PoznańLink 24 P.H.U. Przemysław Jankowskiul. Wyzwolenia 6B60-680 PoznańSklep 24Hul. 28 Czerwca 1956 r. 15061-525 PoznańWuchtaul. Jana Matejki 3460-768 PoznańNatalia Gałecka F.H. NGMul. Osinowa 14 m. 1661-451 PoznańP.W. Marpol Pawlikowska, Klimul. Jesionowa 861-429 PoznańTipoos. Oświecenia 62 m. 6361-209 PoznańP.H.U. Kolonialka Marek Stencelul. Nowotarska 26 m. 861-318 PoznańSklepul. Obrzyca 261-203 PoznańTrójka Plusul. Smolna 13B m. 21861-008 PoznańF.H.U.P. Vivo-Pol Hanna i Andrzej Piechowiakul. Grochowska 83 m. 8560-337 PoznańSklep Spożywczyul. Swoboda60-375 PoznańCukiernia Jagódka Tomasz Mohońul. Boranta 1561-608 PoznańMałgosiaos. Orła Białego 4461-251 PoznańMałgosiaul. Falista 4A61-249 PoznańMałgosiaul. Głogowska 115 m. 11760-266 PoznańMałgosia Lewiatanul. Karola Libelta 661-706 PoznańMałgosiaOs. Łokietka 161-616 PoznańSklep Spożywczo-Monopolowy Danusia Monika Brzozowskaul. Leszka 2061-062 PoznańSklep ZiggyOsiedle Orła Białego 4961-251 PoznańDelikatesy Centrumul. Krańcowa 261-021 PoznańSklep Grzegorz Dolataos. Wichrowe Wzgórze 10161-672 PoznańZgodaul. Warszawska 13161-047 PoznańJamniczekul. Rodawska 28A61-312 PoznańSklep Piotr Kwaśnikos. Orła Białego 1461-251 PoznańTrans Markul. Głuszyna 27361-329 PoznańMini Market Kasiaul. Głuszyna 13161-329 PoznańSklep Madoul. Warszawska 9361-031 PoznańJacuś Delikatesy Agnieszka Janczuraul. Chwaliszewo 7061-104 PoznańCałą listę sklepów i punktów zwrotu butelek bez paragonu w Wielkopolsce znajdziesz klikając tutaj. Przypominamy, że w Poznaniu działa też punkt skupu butelek przy ul. Szwajcarskiej 14, niedaleko siedziby Kampanii Piwowarskiej. Do skupu można przynieść butelki zwrotne każdego producenta. Za każdą butelkę marek należących do Kompanii Piwowarskiej (Lech, Browar Książęcy oraz Żubr) firma wypłaci 50 gr kaucji, natomiast w przypadku butelek pozostałych producentów – kaucję w wysokości 3o gr/szt.Szacuje się, że gdyby zaprzestać produkcji szklanych butelek zwrotnych, rocznie powstałoby 600 tys. ton dodatkowych odpadów, a huty musiałyby je przerabiać przez dwa lata, pracując bez przerwy. Średnio butelka "żyje w rynku" dwa lata i w tym okresie rotuje dziewięć razy, choć mogłaby być wykorzystana przynajmniej 20 razy. Powodem takiego stanu rzeczy jest właśnie niski poziom zwrotności.