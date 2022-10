500 plus dla małżeństw, kto może się ubiegać o świadczenie Małżeństwo +. Jaki staż trzeba mieć, żeby dostać pieniądze. Zasady 13.10.2022 Michał Borkowski

500 plus dla małżeństw – których. W petycji obywateli do Sejmu mowa jest o związkach małżeńskich trwających co najmniej 40 lat. Kliknij w prawo, żeby czytać dalej>>>>> archiwum Zobacz galerię (8 zdjęć)

Do Sejmu trafiła obywatelska petycja, żeby w ramach programu Małżeństwo+ przyznawać małżeńskim parom świadczenie 500 plus. Ale nie ma to być kolejne wsparcie dla młodych rodziców na dzieci. Wręcz przeciwnie – dla małżeńskich par z odpowiednio długim stażem. Kto zatem dostanie 500 plus dla małżeństw? Sprawdź zasady ewentualnego wypłacania świadczenia.