500 plus jednak nie dla wszystkich? Pojawią się progi dochodowe? Wiceminister finansów tłumaczy OPRAC.: Maciej Badowski

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Przemyslaw Swiderski/ Polska Press

Zdaniem wiceministra finansów Artura Sobonia, w programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe. – W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma – powiedział Soboń. – W programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe i warto o tym rozmawiać – stwierdził. Świadczenie 500 plus rocznie kosztuje blisko 40 mld zł.