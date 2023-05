500 plus zmieni się w 800 plus. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg: To historyczna decyzja

Podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł od stycznia 2024 r., darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat, a także zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas weekendowej konferencji programowej partii rządzącej.

Maląg: Rodzina jest w centrum. To filozofia rządów PiS

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pytana przez i.pl o to, czy nasz budżet stać na takie podwyższenie 500 plus na 800 plus, odpowiedziała, iż oczywiście, że budżet na to stać.