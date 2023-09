6,5 mln złotych na sprzęt dla dwóch szpitali w Poznaniu i 93 mln dla szpitala im. Jonschera. Przekazała je nowa minister zdrowia

Nowa minister zdrowia wykorzystała również spotkanie w szpitalu im. Jonschera do podsumowania dotychczasowych działań rządu na rzecz ochrony zdrowia.

- Kiedy w 2015 roku nasz rząd przejmował pracę, wydatki na ochronę zdrowia wynosiły ponad 70 mld złotych. W 2023 roku mówimy o ok. 170 mln złotych, a jednocześnie planuje się kolejny wzrost w przyszłym roku o około 20 mld złotych. To są pieniądze, które realnie trafiają do pacjentów, Bo pacjent i jego dobro we wszystkich działaniach są najistotniejsze - podkreślała minister Sójka.