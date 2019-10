6-letnia dziewczynka zmarła w niedzielę w poznańskim szpitalu. Wiadomo, czym się zaraziła

Do tragedii doszło w miniony weekend. W stanie ciężkim sześcioletnia Iwonka trafiła do Szpitala Klinicznego im. Jonschera w Poznaniu. Początkowo lekarze podejrzewali, że sepsa - bezpośrednia przyczyna śmierci dziewczynki - wywołana była meningokokami, które rozprzestrzeniają się drogą kropelkową.

Pneumokoki zabiły sześcioletnie dziecko

Sanepid w związku z podejrzeniem zarażenia meningokokami wszczął odpowiednie procedury i nakazał zbadanie wszystkich dzieci, które chodziły do tego samego przedszkola, co Iwonka. Zalecił także rozpoczęcie leczenia profilaktycznego pozostałych dzieci. Z kolei do Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego została wysłana krew zmarłego dziecka.

Są już znane wyniki badania. Dziewczynka nie zmarła przez meningokoki.