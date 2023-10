Mieszkacie w Wielkopolsce albo planujecie wycieczkę gdzieś pod Poznań? Świetnie się składa – eksperci z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej właśnie wybrali 6 najbardziej niezwykłych atrakcji województwa, które po prostu trzeba zobaczyć. To zarówno fascynujące zabytki, jak i wyjątkowe imprezy i szlaki turystyczne, które pozwolą wam poznać Wielkopolskę od najciekawszej strony. Które miejsca niedaleko Poznania najbardziej warto zobaczyć? Jakie imprezy zapisać w kalendarzu? Przekonajcie się – oto 6 najlepszych atrakcji Wielkopolski.

Co zobaczyć w Wielkopolsce? Eksperci podpowiadają turystom

Zastanawiacie się, co najbardziej warto zobaczyć w Wielkopolsce? Eksperci wyłonili 6 najlepszych atrakcji województwa. Przekonajcie się, których miejsc i imprez po prostu nie można pominąć w czasie wycieczek wokół Poznania. vitaliyborkovskiy, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne W Wielkopolsce jest tyle do zobaczenia! Sam Poznań to tydzień zwiedzania, a do tego praktycznie każdy zakątek województwa pęka w szwach od ciekawych miejsc, atrakcji, zabytków i niespodzianek. Co tu wybrać na weekendową wycieczkę po regionie? Dobrze się składa, że na pomoc turystom przyszli eksperci z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Ocenili regionalne atrakcje, które zgłoszono do konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Wielkopolski, i ostatecznie wybrali 6 najciekawszych miejsc i najbardziej niezwykłych imprez, jakie czekają na turystów wokół Poznania.

To pierwsza edycja konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny, zorganizowana w Wielkopolsce. Atrakcje, które wygrały na szczeblu wojewódzkim, będą teraz rywalizowały na arenie ogólnokrajowej o Złoty Certyfikat Polskie Organizacji Turystycznej. Zmagania potrwają do 27 października, a rozstrzygnięcie całego konkursu i wyłonienie najlepszych atrakcji turystycznych całej Polski planowane jest na 28 listopada 2023. Które konkretnie miejsca i wydarzenia eksperci uznali za najlepsze atrakcje turystyczne Wielkopolski? Wyłoniono 3 zwycięzców, do tego przyznano nagrodę dla najlepszego nowego produktu turystycznego i dwa wyróżnienia. To razem 6 niezwykłych atrakcji Wielkopolski, które każdy turysta powinien zobaczyć choć raz. Przekonajcie się, które miejsca zwyciężyły w konkursie i zachwyciły ekspertów! Czytaj też: Ciekawe miejsca w Wielkopolsce. Zabytki, muzea, parki, piękna przyroda i wiele więcej. 23 atrakcje warte zobaczenia

Najlepsze atrakcje Wielkopolski. 6 miejsc i wydarzeń, które trzeba zobaczyć

Poniżej przedstawiamy zwycięzców konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Wielkopolski 2023. To gotowe pomysły na weekendy teraz i w przyszłym roku. Zwłaszcza imprezy warto zapisać sobie w turystycznym kalendarzu.

Zamek w Kórniku Zamek w Kórniku ma fascynującą historię, ciekawe wystawy, piękne otoczenie, a nawet ducha. Grzegorz Dembinski / Polska Press To być może najsłynniejszy zabytek Wielkopolski, rozpoznawalny dzięki wyjątkowej architekturze i fascynujący za sprawą swojej historii. Zamek w Kórniku był dawniej siedzibą szlacheckich rodów Górków (w XVI w.) i Działyńskich (od XVIII w.). Swój obecny wygląd zawdzięcza przede wszystkim dwóm postaciom. Pierwszą z nich jest Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka, która zapoczątkowała tradycję sadzenia i utrzymywania wspaniałych ogrodów wokół zamku, do której nawiązuje także działające do dziś słynne kórnickie arboretum. Teofila była tak przywiązana do zamku, że najwyraźniej nie opuściła go nawet po śmierci i podobno straszy teraz jako biała dama, wychodząc co noc ze swojego portretu.

Drugim architektem – w dosłownym sensie – znanego nam dziś zamku w Kórniku był Tytus Działyński, który przebudował rodową siedzibę w XIX w. w stylu neogotyku angielskiego (bardzo rzadko spotykanym w Polsce). Tytus wzorował swój zamek częściowo na pawilonie królewskim, stojącym w angielskim Brigthon, który z oklei nawiązywał do architektury Indii ze słynnym mauzoleum Tadż Mahal. Jeśli zamek w Kórniku przypomina wam orientalne budowle, macie rację – wielki łuk nad wejściem inspirowany jest właśnie Indiami! Dziś w zamku w Kórniku ma swoją siedzibę Bibliotek Kórnicka PAN. Działa tu też muzeum. Warto zwiedzić zwłaszcza piękną Salę Mauretańską i zobaczyć zbiory rzadkich artefaktów i sztuki Australii i Oceanii. Jeśli ciekawi was historia zamku w Kórniku, obejrzycie poświęcony mu film dokumentalny:

Zamek w Kórniku na mapie: Miasto Pyzdry W Pyzdrach nie brakuje atrakcji na weekend dla miłośników zabytków i przyrody. M_Plane, pixabay.com Kolejnym miejscem, uznanym przez ekspertów za jedną z najlepszych atrakcji Wielkopolski, są malownicze Pyzdry nad Wartą. Jest tu co robić zarówno w mieście jak i wokół niego. Pyzdry leżą w pradolinie nadwarciańskiej, tuż przy Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. To świetne miejsce na weekendowe wycieczki, jeśli lubicie spacerować wśród przyrody i odkrywać miejskie ciekawostki.

Historię miasta opowiada ogromny mural o powierzchni 330 m kwadratowych, namalowany w 2016 r. przez Radosława Barkę na ścianie hali sportowej. Możecie zobaczyć go nawet z samochodu, gdy przejeżdżacie przez most na Warcie od strony Kalisza. Na muralu przedstawiono ważne wydarzenia z historii Pyzdr i kilka regionalnych legend. Są nawet czarownice – świetne miejsce do odwiedzenia przed Halloween. Z przystani wodniackiej możecie udać się na wycieczkę katamaranem po Warcie lub wspiąć się po ślicznych mozaikowych schodach, by pozwiedzać miasto. W Pyzdrach czekają na was zabytki, np. klasztor pofranciszkański, muzeum regionalne, czy odrestaurowany niedawno wiatrak holenderski. Jeśli interesuje was nietypowe budownictwo gości z zachodu, wokół Pyzdr możecie znaleźć zabytkowe domy i gospodarstwa dawnych olędrów, czyli menonitów przybyłych do Polski w XVII w. Wycieczkę śladami olędrów warto połączyć z odwiedzinami w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Czekają tu na was np. wydmy śródlądowe i zaciszne zakątki Puszczy Pyzdrskiej.

Obejrzyjcie filmik promujący atrakcje turystyczne Pyzdr:

Pyzdry na mapie: Antidotum Airshow Leszno To nie miejsce, lecz cykliczna impreza, która w 2023 r. odbyła się już po raz czwarty. Jeśli lubicie pokazy lotnicze, zaplanujcie wizytę w Lesznie w czasie kolejnego Antodotum Airshow, zaplanowanego na 21-22 czerwca 2024 r. Czemu warto się wybrać? To jeden z najlepszych pokazów lotniczych w Polsce. Widzowie – a zbiera się ich co roku kilkadziesiąt tysięcy – mogą oglądać niesamowite powietrzne akrobacje, pokazy i parady latających maszyn, od samolotów, przez śmigłowce bojowe, po szybowce, paralotnie, a nawet balony na gorące powietrze. Dodajcie do tego pokazy sztucznych ogni, a otrzymacie niesamowitą mieszankę, której długo nie zapomnicie. Antidotum Airshow Leszno to też świetne okazja na zrobienie wyjątkowych zdjęć.

Impreza cieszy się takim powodzeniem, że zwyciężyła w plebiscycie na Cuda Polski 2023. O pokazach w Lesznie kręcą filmy nawet zagraniczne telewizje i youtuberzy. Zobaczcie jeden z filmów, poświęconych tegorocznej edycji imprezy:

Czytaj też: Wielkopolska na weekend: 15 nietypowych atrakcji w lasach i parkach blisko Poznania. Megality, a może przejażdżka drezyną? Wybór jest spory Country pod Parą – Festiwal i Parada Parowozów Country pod Parą to nowa atrakcja Wielkopolski - tygodniowy festiwal dla miłośników muzyki i historycznych parowozów. Danuta Rzepa / Polska Press To marka turystyczna Wolsztyna, która zwyciężyła w kategorii Najlepszy Nowy Produkt Turystyczny. Nic dziwnego – impreza odbyła się po raz pierwszy latem 2023. Składała się z całego tygodnia ciekawych wydarzeń, który rozpoczął festiwal muzyczny „Czyste Country” w Wolsztynie, a skończyła XXVII Parada Parowozów z taboru Parowozowni Wolsztyn. Jeśli lubicie klimaty country i zabytkowe parowozy, koniecznie wciągnijcie Country pod Parą na listę pomysłów na lato 2024.

Parowozownia Wolsztyn na mapie: Szlak Kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego Zwiedzanie regionów Polski nie może się obyć bez posmakowania lokalnej kuchni. Nie inaczej jest z Wielkopolską - kto nie zna jej smaków, nie może twierdzić, że dobrze poznał jej klimat i duszę. Najlepszym sposobem na poznanie tradycyjnej wielkopolskiej kuchni w czasie wycieczki po regionie jest udanie się w podróż szlakiem kulinarnym Smaki Powiatu Poznańskiego. Prowadzi po karczmach, zajazdach, kawiarniach, piekarniach, lodziarniach, a nawet zagrodach i pasiekach, prowadzonych z pasją i serwujących klientom potrawy tradycyjnej, dwrosko-mieszczańsko-chlopskiej kuchni wielkopolskiej.

Pełna lista obiektów na szlaku Smaki Powiatu Poznańskiego jest dostępna online. Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego Cały Szlak Piastowski w jednym miejscu - to możecie zobaczyć w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Gorofil, CC BY-SA 4.0 Wielkopolska słynie ze swojego Szlaku Piastowskiego, ale nie każdy ma czas i siły, by zobaczyć na własne oczy wszystkie obiekty z listy. A co, gdyby dało się obejrzeć większość słynnych zabytków ze szlaku w jednym miejscu? Otóż da się – w Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach. Możecie tam zobaczyć 30 piękne i starannie wykonanych miniatur w skali 1:20. Wśród nich znajdziecie m.in.:

Katedrę w Gnieźnie

Stary Rynek i katedrę w Poznaniu

Bibliotekę Raczyńskich

Zagrodę z Biskupina

Pałace w Rogalinie i Lubostroniu

Klasztor w Lubiniu Miniatury pozwalają zobaczyć Szlak Piastowski jakby z lotu ptaka, zorientować się w jego geograficznym układzie, a przede wszystkim nacieszyć oczy słynnymi zabytkami, tyle że w nieco innej skali. Oprócz miniatur znanych budowli, możecie to obejrzeć także drewniane rzeźby, nawiązujące do mitologii słowiańskiej. Latem organizowane są także gry edukacyjne dla dzieci, pokazy i warsztaty związane z historią i kulturą Wielkopolski. Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego na mapie: Źródła: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna Czytaj też: Trzy miejsca idealne na spacer po Poznaniu. Gdzie odpocząć i zwiedzić atrakcje miasta? Najważniejsze informacje dla turystów