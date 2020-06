64. rocznica Poznańskiego Czerwca '56. Jak będą wyglądały obchody?

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, obchody rocznicy Poznańskiego Czerwca '56 będą wyglądało nieco inaczej niż zwykle.

Uroczystość centralną przy Pomniku Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 zaplanowano o godz. 9.30. Dwie godziny później odbędzie się z kolei msza w kościele oo. Dominikanów na al. Niepodległości.

Można pobiec dla powstańców

W niedzielę niedzielę hołd ofiarom Czerwca '56 oddadzą także biegacze. Tegoroczna edycja imprezy będzie różnić się od pozostałych. Ze względu na pandemię Bieg Czerwca '56 zaplanowano wirtualnie. Oznacza to, że każdy z uczestników pokona wymagane 10 km na własną rękę.

Jak wziąć udział w biegu? Po zarejestrowaniu się w systemie i otrzymaniu numeru startowego (który będzie można wydrukować i z nim biec) każdy z uczestników biegu będzie miał do pokonania dystans minimum 10 km. Może to zrobić w dowolnym miejscu i w przedziale czasowym - od 28 czerwca do 8 lipca. Dystans będzie można pokonać biegnąc od startu do mety - pokonując jednorazowo 10 km lub "na raty" rozkładając bieg na dowolne 3 dni.