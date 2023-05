7 najpiękniejszych plaż Włoch. Wakacyjne raje niedaleko Rzymu, Neapolu czy Palermo, które warto odwiedzić w majówkę i wakacje

Włochy – pyszna kuchnia, wspaniałe zabytki i piękne plaże

Polscy turyści szaleją na punkcie Włoch i mają rację. Ten kraj pełen jest niezwykłych miejsc i każdy znajdzie tu coś dla siebie, od zabytków starożytnego imperium, przez skarby sztuki renesansu, po pyszną kuchnię, słynną na cały świat. We Włoszech można zwiedzać urokliwe miasteczka, spacerować po malowniczych górach, a nawet wspinać się na wulkany. Można też oczywiście oddawać się błogiemu relaksowi na jednej z licznych włoskich plaż.

Włochy mają ok. 7600 km wybrzeża nad czterema morzami (Adriatyckim, Tyrreńskim, Jońskim i Liguryjskim), więc znalezienie tu plaży nie stanowi problemu. Trudniej jest raczej wybrać, która z włoskich plaż najlepiej nadaje się do spędzenia urlopu, majówki czy wakacji 2023.

By ułatwić Wam wybór, wybraliśmy dla Was 7 najpiękniejszych plaż w całych Włoszech. Zajrzyjcie do naszej galerii, by przekonać się, czemu warto uwzględnić ja w urlopowych planach.