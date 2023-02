70 nowych wozów strażackich trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce. 6 z nich do gmin w powiecie poznańskim

Nowe wozy strażackie dla OSP

- OSP to nasze bezpieczeństwo. 23 lutego premier Mateusz Morawicki ogłosił wyniki tegorocznego programu wsparcia dla tych jednostek. W całym kraju niemal 700 otrzyma nowe wozy bojowe

23 kwietnia odbędą się przedterminowe wybory Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. Został też powołany komisarz wyborczy. To Zbyszko Górny, który do czasu przedterminowych wyborów w 2021 roku…

Kolejne nowe pojazdy dla OSP

W ciągu 7 ostatnich lat do OSP z aglomeracji poznańskiej trafiło ponad 40 nowych wozów bojowych oraz używane m.in. z Państwowej Straży Pożarnej. Obecni podczas konferencji strażacy-ochotnicy, do których trafi nowy sprzęt, wspólnie stwierdzili, że pozwoli on na sprawniejszą obsługę coraz większej liczby zdarzeń, która wiąże się z częstszymi wyjazdami.