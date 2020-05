7998 gitarzystów z całej Polski zagrało online "Hey Joe" i pobiło kolejny rekord Guinnessa!

"You Are the Champions", czyli muzycy Queen w hołdzie dla lekarzy

Nie ma wątpliwości, że choć zespół Queen może pochwalić się wieloma przebojami, to zdecydowanie jednym z największych jest piosenka „We Are the Champions”. Teraz muzycy – wspólnie z wokalistą Adamem Lampertem, który od kilku lat zastępuje Freddiego Mercury’ego – postanowili nagra...