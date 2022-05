8 najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce. Tu jest najwięcej wypadków!

Eksperci z serwisu Yanosik stworzyli specjalny raport najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce. To tu dochodziło do największej liczby wypadków w 2021 roku. Statystyki są zatrważające. W ubiegłym roku w wyniku wypadków drogowych w obszarze niezabudowanym zginęły 1 373 osoby, z kolei w zabudowanym 872 osoby. - Okazuje się, że najczęściej do wypadków dochodzi na prostych odcinkach dróg i to właśnie w takich wypadkach ginie najwięcej osób. Jeśli chodzi o rodzaj drogi, to najniebezpieczniejsze okazują się być dwukierunkowe jednojezdniowe – komentują specjaliści z Yanosika. Sprawdź w galerii 8 najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce. To tu dochodzi do największej liczby wypadków --->

Dariusz Śmigielski