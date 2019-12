Święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas spędzony z bliskimi przy świątecznym stole, ale również dobra okazja do pośpiewania kolęd. W najbliższych dniach odbędzie się wiele świątecznych koncertów, takich jak „Głośna Noc: Betlejem w Polsce”, „TGD: Kolędy Świata” czy 134. Koncert Targowy „Słowicze Kolędowanie”.

– To była głośna noc. Najgłośniejsza w dziejach świata… Potem nic nie było już takie, jak wcześniej. Historia zaczęła pisać się na nowo. Od tamtego czasu, co roku w tę noc miliony ludzi na całym świecie zwraca swoje myśli w stronę Betlejem. Także my spotykamy się, by wspólnie i głośno, z potrzeby serca i z całej mocy, wyśpiewać świąteczną radość – takimi słowami zapowiadany jest koncert, podczas którego kolędy z różnych stron świata i specjalne, premierowe utwory wykonają gwiazdy muzyki rozrywkowej. Na scenie zagrają:orazWarto dodać, że zaskakującym i energetycznym aranżacjom muzycznym towarzyszyć będzie widowiskowa oprawa multimedialna.(ul. Wyspiańskiego 33). Ceny biletów: od 50 zł do 80 zł. Dochód z trasy koncertowej „Betlejem w Polsce”, obejmującej aż dziesięć miast w całym kraju, będzie przeznaczony dla osób potrzebujących.Tymczasem dzień wcześniej, w tym samym miejscu,zaśpiewają podczas koncertuZespół TGD (inaczej Trzecia Godzina Dnia), będący gospodarzem cyklu odbywającego się od kilku lat z dużym powodzeniem, jest jedną z najpopularniejszych i zarazem najstarszych polskich formacji grających pop-gospel. Skład zespołu tworzy nie tylko kilkunastoosobowy chór (w tym dziecięce Małe TGD), ale też zespół instrumentalny oraz grupa solistów. Za kompozycje odpowiada dyrygent, a dotychczasowa dyskografia projektu składa się z jedenastu albumów.Tym razem TGD i jego goście zabiorą nas w „muzyczną podróż przez kontynenty i epoki”. – Zespół sięgnie po tradycyjne kolędy oraz znane hity, na które wszyscy czekają, takie jak „” czy, a także po zupełnie nowe tematy muzyczne – czytamy w zapowiedzi koncertu „TGD: Kolędy Świata”, który odbędzie się(ul. Wyspiańskiego 33). Ceny biletów: od 49 zł do 129 zł.Bardzo ciekawie zapowiada się teżzatytułowany, podczas którego usłyszymy najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniuoraz dobrze znanej poznaniakom piosenkarki, która zaśpiewa przy akompaniamencie swojego zespołu. Artystka, rozpoznawalna choćby za sprawą takich przebojów jak, zyskała popularność również dzięki kolędom – w swoim dorobku ma niezliczoną ilość ich wykonań, zarówno studyjnych, jak i koncertowych. – Klimat świąt Bożego Narodzenia i towarzyszących im koncertów są po prostu niezapomniane – mówiła Eleni w wywiadzie na naszych łamach.(ul. Wieniawskiego 1). Ceny biletów: od 20 zł do 65 zł.

