Adaptacja dzieci z Ukrainy w szkołach w Poznaniu. Jest już ich prawie 1,5 tys. "Są zagubione i nie wiedzą, co się wokół nich dzieje"

Po inwazji Rosji na Ukrainę ok. 30 tys. uczniów przybyło do polskich szkół. W Wielkopolsce (stan na 13 marca) są to 422 osoby w przedszkolach, 2299 w podstawówkach i 1297 w szkołach średnich. Sytuacja jest jednak dynamiczna i liczby szybko rosną. Jeśli chodzi o Poznań - do 14 marca przyjęto łącznie 1351 uczniów - 204 dzieci do przedszkoli, 1028 - do szkół podstawowych i 119 - do ponadpodstawowych.

Przed 24 lutego w województwie wielkopolskim uczyło się ok. 4200 ukraińskich dzieci

Szkoły przyjmują nowych uczniów zgodnie z warunkami lokalowymi, ponieważ sale mają określona liczbę ławek. Jednak robią co mogą, by była to jak największa ich liczba. W Szkole Podstawowej nr 11 im. Dezyderego Chłapowskiego są to już 42 osoby.