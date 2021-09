Adriel Ba Loua zadebiutował w Lechu Poznań. Jak wypadł?

Przewidywaliśmy debiut Adriela Ba Loui w pierwszym składzie już w meczu z Rakowem. Dlaczego? Michał Skóraś słabo zaprezentował się w starciu z Pogonią i można było przewidywać, że trenujący przez całą przerwę reprezentacyjną z drużyną Iworyjczyk, wyjdzie na Raków od pierwszej minuty. Tym bardziej że był przygotowany do występu, bo wcześniej w barwach Viktorii Pilzno zaliczył w tym sezonie 10 meczów (4 w lidze, 6 w europejskich pucharach).

Czytaj też: Maciej Skorża po meczu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa: Nasz system zaczął się chwiać

Adriel Ba Loua wyszedł na prawym skrzydle, a za sobą miał Alana Czerwińskiego. W trakcie meczu zmieniał się pozycjami z pomocnikiem na drugim boku - Jakubem Kamińskim.

Iworyjczyk grał na boisku do 71. minuty. Potem wszedł za niego wspomniany Skóraś. My za mecz daliśmy Ba Loui jedną z wyższych not - 6 (w 10-stopniowej skali), a oceniliśmy go następująco. Wyższą notę otrzymał tylko Jakub Kamiński - 7.