Afera w zoo w Poznaniu. Ewa Zgrabczyńska, zawieszona dyrektorka komentuje swoje zatrzymanie. "Nawet największe skurw****stwo ma kres"

Ewa Zgrabczyńska nie przyznaje się do winy

Ewa Zgrabczyńska komentuje swoje zatrzymanie

- Spektakl niski i chamski pod hasłem "naruszenie przepisów o warunkach zatrzymania" to już sprawa skargi pełnomocników (...). Każde nawet największe skurw****stwo ma kres. Każde fałszywe zeznanie jest do zweryfikowania

Wiele zarzutów dla dyrektorki poznańskiego zoo

Zgrabczyńskiej postawiono wiele zarzutów. Śledczy ustalili m.in. że Ewa Zgrabczyńska pełniąc funkcję dyrektora poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, nadużyła swoich uprawień i doprowadziła miasto do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 100 tysięcy złotych. Podejrzanej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.