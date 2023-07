Agresywni rodzice na poznańskiej Ławicy. Wylądowali w izbie wytrzeźwień

29 lipca w sobotę funkcjonariusze Straży Granicznej z poznańskiej Ławicy musieli dokonać interwencji w stosunku do pasażerów, których nie wpuszczono na pokład samolotu lecącego do tureckiej Antalyi.

- Powodem interwencji była dwójka naszych rodaków (43 i 45 lat), którzy, jak wskazywali pracownicy obsługi lotu do Turcji, nie stosowali się do poleceń wydawanych przez załogę, zachowywali się napastliwie zarówno w stosunku do załogi, jak i do innych pasażerów oraz używali wulgarnych słów