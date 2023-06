Agresywny mężczyzna kradł i zaczepiał mieszkańców Poznania. Trafił do aresztu

Informowaliśmy, że ten mężczyzna dopuszczał się kradzieży, gróźb, rękoczynów oraz wyzwisk pod adresem obcych ludzi. Policja nie podejmowała żadnych konkretnych działań

Na chwilę obecną mężczyzna ten ma postawionych kilka zarzutów kradzieży i zarzut naruszenia nietykalności osobistej. Policjanci cały czas uzupełniają materiał dowodowy. Chcemy mieć wiedzę na temat wszystkich czynów, których mógł się dopuścić. Jeżeli okaże się, że jest odpowiedzialny za inne przestępstwa, czy wykroczenia, to zarzuty będą uzupełniane

- wyjaśniał wcześniej Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Jednak to już się skończyło - mężczyzna trafił już do aresztu pod zarzutem kradzieży rozbójniczej, kradzieży mienia i posiadania narkotyków. Spędzi za kratkami co najmniej kilka miesięcy. Jego sprawą zajmie się sąd.