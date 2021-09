Agro Show 2021 wystartowało. Wielkie maszyny na targach rolniczych w Bednarach koło Poznania Sylwia Rycharska

Agro Show 2021 potrwa do niedzieli, 26 września 2021 r. Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW organizuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. - AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych - czytamy na stronie internetowej wydarzenia. Poza tym to wystawa również dla producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego, producentów wyposażenia budynków inwentarskich i innych branż związanych z rolnictwem. Zobacz zdjęcia z targów rolniczych - Agro Show 2021 --->>> Michał Jurek Zobacz galerię (28 zdjęć)

Blisko 140 tys. rolników odwiedzi ok. 800 wystawców, prezentujących się na 120 ha w ramach Agro Show 2021. Największe targi rolnicze w Polsce rozpoczęły się w Bednarach koło Poznania w piątek, 24 września i potrwają do końca weekendu. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia wydarzenia rolniczego. Jest na co popatrzeć!