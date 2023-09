Akademia Przyszłości poszukuje wolontariuszy. W Wielkopolsce brakuje ich wielu!

Osoba, która jest wolontariuszem, uczestniczy w cotygodniowych, indywidulanych zajęciach z dzieckiem, które jest do niego przypisane. Poświęca się mu czas oraz poznaje przyczyny braku wiary w siebie i towarzyszy w budowaniu samooceny i realizacji marzeń.

Akademia Przyszłości to program społeczny, który od ponad 20 lat wspiera dzieci z niską samooceną oraz takie z trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. W całej Polsce brakuje jeszcze 1300 wolontariuszy, w Wielkopolsce fundacja poszukuje 204 chętnych osób.

Jakie korzyści daje wolontariat?

Akademia to nie tylko szansa na rozwój dla potrzebujących dzieciaków, ale także dla wolontariuszy. Poprzez udział w wolontariacie można rozwinąć swoje kompetencje, takie jak organizacja czasu pracy, podnoszenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Dzieje się to zarówno dzięki pracy z dzieckiem, jak i dostępowi do oferty szkoleń z zakresu zarządzania czy komunikacji, które gwarantują organizatorzy.