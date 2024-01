Akademiki przy Dożynkowej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wstrzymuje sprzedaż kolejnych dwóch budynków

- Są niestety w takim stanie, że wymagają gruntownego remontu, ze względu na zarówno względy bezpieczeństwa, dostosowanie do przepisów, ale też standardów jakie byłyby wymagane, żeby można wprowadzić je ponownie do użytku. A na to niestety potrzeba bardzo dużych środków, których jako uniwersytet w tej chwili nie posiadamy, ale nie wykluczamy, że takie środki pozyskamy

Chodzi o budynki E i G w kompleksie siedmiu domów akademickich przy ul. Dożynkowej w Poznaniu. Oba stoją od dawna opuszczone. Dwa inna należące do UPP - A i C - uczelnia sprzedała wrocławskiemu deweloperowi w 2020 r. za 14 mln zł.

Od początku stycznia br. trwają prace nad wpisaniem kompleksu akademików przy Dożynkowej do rejestru zabytków. Domagała się tego radna Halina Owsianna z klubu "Wspólny Poznań". Miejska Konserwator Zabytków zdecydowała się na to dopiero po tym, gdy ruszyły prace rozbiórkowe, choć pozwolenie na rozbiórkę wydano 31 sierpnia 2023 r.

Domy studenckie przy dożynkowej wybudowano w 1956 r. Z siedmiu budynków cztery należą lub należały do UPP, dwa do UAM i jeden do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studenci mieszkają wciąż w trzech ostatnich. Obecnie wniosek o wpisanie kompleksu do rejestru zabytków rozpatruje Wojewódzki Konserwator zabytków.