Akademiki w centrum Poznania tylko dla bogatych? Likwidacja Jowity próbą “wysiedlania biedy z centrum w interesie prywatnego biznesu”

Kolejny prywatny akademik w centrum Poznania

Jego lokalizacja jest bardzo atrakcyjna, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się należące do UAM Collegium Novum oraz budynki Uniwersytetu Ekonomicznego. Stanowić on będzie także alternatywę dla bardziej oddalonych, uczelnianych domów studenckich.

Ceny najmu pokojów w obiekcie z pewnością nie będą należały do najniższych. Wystarczy sprawdzić, jak kształtują się one w jednym z najpopularniejszych prywatnych akademików - otwartym w 2014 roku Centrum Akademickim Polonez, które powstało w miejscu dawnego hotelu.

Opłaty zaczynają się tam od 1180 zł miesięcznie za miejsce w pokoju dwuosobowym, do nawet 1990 zł za pokoje przypominające standardem kawalerki z własną łazienką i aneksem kuchennym. Do tego należy doliczyć 290 zł tak zwanej opłaty All Inclusive, zapewniającej dodatkowe udogodnienia i nieograniczone korzystanie z mediów.