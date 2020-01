Akcja "Głosu Wielkopolskiego": Mikołaje Biznesu. Bezpieczny odpoczynek w górach

W sobotę rozpoczynają się ferie, wiele wielkopolskich rodzin wyruszy więc na zimowy odpoczynek w góry. Jeśli się tam wybieramy, musimy koniecznie pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, aby niepotrzebnie nie narazić się na wypadek.

Jeżeli zamierzamy jeździć na nartach, pamiętajmy, że na stokach jest coraz bardziej tłoczno. Poważnym problemem jest także niedostosowanie przez niektórych narciarzy prędkości jazdy do warunków panujących na trasach, a do tego często dochodzi brawura oraz przecenianie własnych umiejętności i kondycji. Poza tym nierzadko jedziemy na stok nieprzygotowani. A kask i dobrze dobrany sprzęt to podstawa.

Ubezpieczyciele uważają, że ważnym elementem zimowego wyjazdu jest również odpowiednie ubezpieczenie i nie należy tego lekceważyć. Czasem, zwłaszcza gdy szusować zamierzamy za granicą, warto wykupić polisę i jeździć po stoku ze spokojną głową. Głową, na której jest kask.