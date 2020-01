Akcja "Głosu Wielkopolskiego": Mikołaje Biznesu. Dzieci jadą na ferie!

W redakcji „Głosu”, na ręce Mirosławy Wieczorek-Filipiak z Fundacji Pomocy Dzieciom „Tak po prostu” przekazaliśmy Voucher na pobyt w górach podopiecznych Fundacji. Wspiera ona wychowanków Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie oraz w Chrzypsku Wielkim.

Otacza opieką także innych, w tym z Poznania. Pomaga bezpośrednio i osobiście dzieciom przede wszystkim w nauce, w zdobywaniu doświadczeń, w kształtowaniu siebie i w usamodzielnianiu się, oferując pomoc w wyposażaniu mieszkań, szukaniu pracy, poszerzaniu kwalifikacji, czy, tak po prostu, w oswajaniu dorosłości.

Fundacja jest instytucją w 100 procentach charytatywną i non profit, wpisaną do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego, działającą dzięki pozyskanym środkom od osób prywatnych i firm.

- Nasze dzieci są dla nas ważne. Jesteśmy z nimi, rozmawiamy, motywujemy i upewniamy w poczuciu, że są ważni i to nie tylko dla nas, ale także dla całego świata. Myślę, że jest to coś, co nas wyróżnia na tle innych instytucji charytatywnych - podkreśla Agnieszka Pantkowska, prezeska Fundacji „Tak po prostu”.