Akcja "Głosu Wielkopolskiego": Mikołaje Biznesu. W niedzielę dzieci jadą na ferie w Tatry!

– Jestem ogromnie wdzięczna, że kolejny raz ludzie udowodnili, że los naszych dzieci nie jest im obojętny – mówi Alicja Stecko, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasz Dom" w Chrzypsku Wielkim. – Dzięki otwartości wielu serc i wsparciu finansowemu mogę spełniać marzenia moich dzieci, mogę pokazywać im miejsca jeszcze nieznane. Teraz będą uczyły się jazdy na nartach, o której marzyły od dawna. Wierzę, że nie będzie to pierwsze zimowe szaleństwo w ich życiu. Tym bardziej cieszę się, że dzieci odkryły w sobie zamiłowanie do naszych Tatr, które mnie samej są tak bliskie. Bo jak mówi Krzysztof Wielicki, nasz znakomity wspinacz, taternik, alpinista i himalaista, w górach trzeba wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest to mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć wyobraźnię i filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce...

Życzymy więc szerokiej drogi, bezpiecznego odpoczynku i czekamy na relację z pobytu!

